Una epifania di integrazione: a Ravenna ecco la Befana dei portuali

"Anche quest'anno, con 4 sale piene di oltre 1000 bambini accompagnati dalle loro rispettive famiglie provenienti da più orizzonti del mondo, la befana dei Portuali di Ravenna ha fatto il pienone trasformando, domenica mattina, il Cinema City in un ombelico della cultura mondiale". Esordisce così nel suo intervento il Presidente dell'associazione di volontariato Il Terzo Mondo. "È un tradizionale evento inedito che non soltanto è una grande soddisfazione sia per noi che per i nostri figli, ma è anche un immenso motivo di orgoglio per questa città. È un passo che ci porta a salire su quel gradino in più che richiama all'integrazione ed a quello spirito che ci porta a vivere in una comunità multietnica e condivisa nel pieno rispetto delle regole".

Il Presidente Tchameni nel suo intervento ha anche fatto notare ai bambini che il motto della suddetta associazione è dedicata a loro "il sorriso di un bambino è per noi un punto di crescita". Charles ha anche ringraziato la befana dei Portuali che attraverso questa iniziativa ed agli progetti, condivide in pieno, assieme all'associazione Il Terzo Mondo, l'importanza di sempre salvaguardare il prezioso sorriso dei bambini. Infine il Presidente Tchameni ha colto l'occasione per presentare ai partecipanti il nuovo calendario 2019 dell'associazione Il Terzo Mondo Onlus e della befana dei Portuali. Dopo aver visionato il film e ritirati i regali (calze piene di dolci e un giocattolo) i bambini hanno anche potuto gustare la gigante e squisita torta gentilmente offerta dalla Befana dei Portuali.