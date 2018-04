La bella Cervia: ecco i nuovi 'diplomati' volontari

Si è concluso il "Corso per volontari ed aspiranti volontari - prima edizione". Il comune di Cervia per la prima volta ha proposto un corso di formazione, accompagnamento e crescita per coloro che intendono svolgere qualsiasi attività di volontariato, al fine di svolgere in modo efficace il proprio operato e costruire coesione sociale. Otto le lezioni tenute da docenti di rilievo da gennaio fino alla fine di marzo, con grande partecipazione delle associazioni, di volontari singoli e cittadini che si sono avvicinati al mondo del volontariato. I partecipanti si sono confrontati rispetto alle esperienze svolte ed alle difficoltà riscontrate durante questo percorso di volontariato, che è stato lungo, ma ricco di contenuti, una bella opportunità di aggregazione, formazione e scambio di idee. L'evento si è concluso con un buffet offerto dal Condominio Solidale e a tutti i presenti è stato regalata una valigetta per il primo soccorso.