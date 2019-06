La bibliomobile 'Libby' in un anno ha prestato 5000 libri ai bambini

Si è chiusa in maniera molto positiva l'attività della bibliomobile di Cervia "Libby" per l'anno scolastico 2018-2019. Come ogni anno ha visitato sette scuole primarie del territorio (Pinarella, Milano Marittima, Castiglione, Montaletto, Pisignano, a Cervia la scuola Spallicci e la Martiri Fantini) per un totale di 40 classi scolastiche. A queste si sono aggiunte dall'ottobre 2018 anche otto scuole dell'infanzia. Si tratta delle scuole XXV Aprile di Pisignano, Missiroli di Castiglione, Casa dei Bimbi di Pinarella, Rodari presso Zona Amati, Don Lorenzo Milani a Palazzone e le paritarie Orsoline di Milano Marittima, Papa Giovanni XXIII e Arcobaleno di Cervia.

Gli operatori hanno visitato i plessi, proposto letture ai più piccoli e prestato libri alle classi, promuovendo la lettura e le attività della biblioteca. I numeri registrati hanno ripagato lo sforzo dell'ampliamento del servizio: 5008 prestiti nel periodo ottobre 2018-maggio 2019, oltre 1700 in più rispetto al precedente anno scolastico. L'attività di bibliomobile ripartirà ad ottobre. Nel frattempo, la biblioteca rimane aperta tutta l'estate per le letture dei ragazzi e degli adulti. Continuano anche per tutto il mese di luglio le attività di animazione e le letture, sia in biblioteca che in alcuni stabilimenti balneari. Per informazioni sulle attività della Biblioteca contattare il numero 0544979384.