La biblioteca di Faenza riapre allo studio: ma solo a turni e su prenotazione

La Biblioteca di Faenza riapre gli spazi per lo studio e il servizio internet. Da lunedì 13 luglio in Biblioteca Manfrediana sarà nuovamente possibile accedere agli spazi per lo studio e usufruire del servizio internet. I servizi saranno organizzati in modo da garantire la sicurezza, le norme sul distanziamento sociale e i protocolli di sanificazione.

Gli spazi studio sono aperti col seguente orario: lunedì, mercoledì, venerdì 9-13; martedì e giovedì 15-18. Per accedervi è necessario prenotare il posto (non più di due giornate) telefonando allo 0546691700, oppure presentandosi di persona. Per prenotare è necessario essere in possesso della tessera della Rete bibliotecaria di Romagna. Il servizio internet è disponibile negli stessi orari (lunedì, mercoledì, venerdì 9-13, martedì e giovedì 15-18) presentandosi direttamente in Biblioteca, Sala Dante, senza necessità di prenotazione.