La biblioteca di Marina di Ravenna sempre aperta per l'intera estate

La biblioteca Ada Ottolenghi di Marina di Ravenna apre i servizi bibliotecari per l’intera estate - senza interruzione - a tutti i cittadini e ai turisti in città. Rispetto al passato, la biblioteca continua con i propri orari di apertura - in vigore fino al 14 giugno, dopo di che entrerà in vigore l’orario estivo - e non ci sarà quindi il consueto periodo di chiusura nel mese di giugno. Gli orari sono reperibili sul sito www.classense.ra.it/marina/.

La biblioteca, situata in posizione comoda e facilmente raggiungibile, offre il servizio di prestito per adulti, bambine e bambini, con una particolare attenzione per i temi dell’intercultura e un programma rivolto a famiglie e i piccoli lettori e lettrici: "Nati per Leggere". In occasione della chiusura dell’anno scolastico inoltre le biblioteche del Sistema urbano bibliotecario classense hanno curato una serie di tre bibliografie, intitolate "Venti d’estate", dedicate ad altrettante fasce di età (6-7, 8-10 e 11-13 anni), scaricabili dal sito della biblioteca alla pagina https://www.classense.ra.it/junior/#pof e consultabili online dal portale Scoprirete, il catalogo online delle biblioteche del Polo Romagnolo che consente di vedere in tempo reale la disponibilità dei libri nelle biblioteche. Si tratta di suggerimenti di lettura che le biblioteche elaborano promuovendo classici e alcuni tra i migliori titoli pubblicati tra il 2019 e questa prima parte del 2020.

“Perché leggere libri per ragazzi – dice Katerinhe Rundell (Perche dovresti leggere libri per ragazzi anche se sei vecchio e saggio, Rizzoli, 2020) permette a tutti di esplorare la variante della letteratura per ragazzi rappresentata dagli albi illustrati, perché si aprono le porte di un genere letterario a se stante, senza vincoli di età e coi confini dettati solo dalla propria capacità di sorprendersi e lasciarsi sorprendere. Perché, a pensarci bene, alcuni libri che si trovano nel reparto ragazzi poi finiscono per diventare universali e necessari”. “La letteratura per l’infanzia esiste solo perché le persone sono convinte che i bambini siano diversi dagli adulti – cosi diversi da avere bisogno dei loro libri” (Perry Nodelman,The Pleausures of Children’s Literature, 2003).

Ricordiamo che è possibile accedere al servizio di prestito in tutte le biblioteche del sistema direttamente recandosi in biblioteca oppure utilizzando il servizio di prenotazione telefonica. A breve sarà disponibile sul sito web il calendario degli incontri di lettura in programmazione negli spazi all’aperto delle biblioteche di Casa Vignuzzi, Sant’Alberto, Piangipane e Santo Stefano: la manifestazione Un bagno di Libri per il 2020 viene infatti sostituita da appuntamenti presso i giardini e gli spazi aperti che circondano le biblioteche ragazzi della città a partire dal prossimo 15 giugno in occasione della entrata in vigore dell’orario estivo delle biblioteche decentrate del Sistema bibliotecario urbano classense.