La biblioteca riapre dopo la pausa estiva con un orario rinnovato

Riaprirà lunedì 3 settembre, dopo la pausa estiva e per lavori, la biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo, con una nuova articolazione delle aperture al pubblico che prevede l’introduzione dell’orario continuato nelle giornate di martedì e giovedì. La nuova articolazione oraria, introdotta in via sperimentale fino alla fine di dicembre, ha l’obiettivo di fornire ai numerosi utenti della biblioteca bagnacavallese un servizio il più flessibile e ampio possibile. Il personale interno della Taroni sarà affiancato dagli operatori della cooperativa Open Group di Bologna, vincitrice della gara di appalto triennale (fino a dicembre 2020) per la gestione dei servizi bibliotecari.

Gli utenti potranno così continuare a fruire sempre più comodamente della ricca offerta di servizi della Taroni, dal prestito di libri alla consultazione, dall’accesso a internet all’emeroteca, dalla sala ragazzi alle sale di lettura e studio. La biblioteca, che è in via Vittorio Veneto 1 a Bagnacavallo, osserverà quindi il seguente orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 14.30-18.30; martedì e giovedì 8.30-18.30; sabato 8.30-12.30.