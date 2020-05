La Biblioteca Trisi riapre per il servizio di prestito e restituzione libri

La biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo riapre al pubblico lunedì 11 maggio per il servizio di prestito e riconsegna dei libri. Per garantire la sicurezza di operatori e utenti, l'accesso è regolamentato in modo da non creare sovraffollamento e garantire la distanza di almeno un metro e mezzo tra una persona e l'altra.

La biblioteca osserverà l'orario d’apertura estivo senza orario continuato: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13; martedì, mercoledì e giovedì anche dalle 16 alle 19. Nel rispetto dell’ordinanza regionale in vigore, saranno attivati solo i servizi di prestito locale e restituzione. Non sarà quindi possibile consultare in sede documenti, giornali o utilizzare computer.

Per accedere alla biblioteca sarà obbligatorio indossare la mascherina e igienizzare le mani con il gel messo a disposizione su tutti i piani. Si consiglia vivamente di munirsi di guanti propri, da disinfettare subito dopo l'ingresso in biblioteca.

Agli utenti si richiede di rimanere nei locali solo il tempo strettamente necessario per le operazioni di prestito. Si consiglia di non portare bambini e ragazzi al di sotto dei 12 anni, i minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto.

Per agevolare le operazioni di prestito si può effettuare, prima di recarsi in biblioteca, la ricerca sul catalogo della rete bibliotecaria di Romagna e San Marino (https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/Opac.do) per verificare la disponibilità della pubblicazione che si sta cercando ed eventualmente attivare una prenotazione online. È possibile anche inviare una mail con i dati dei libri a trisi@comune.lugo.ra.it, o, in caso di libri per ragazzi, a trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.

Su Scoprirete è disponibile una guida rapida per ottenere informazioni su cataloghi, possibilità di prenotare un libro online presso una determinata biblioteca e su come accedere allo spazio personale di ciascun iscritto alla rete.

Per aiuto nella ricerca e nell'uso degli strumenti online e per ulteriori informazioni è possibile telefonare negli orari di apertura alla biblioteca Trisi al numero 0545 38556, oppure consultare il sito internet www.bibliotecatrisi.it o la pagina Facebook.