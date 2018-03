La buona comunicazione nei gruppi Facebook: lunedì l’ultimo incontro

Palazzo Rasponi, ingresso da via Luca Longhi 9, ospiterà lunedì alle 18 l’ultimo appuntamento del ciclo dedicato alla buona comunicazione nei gruppi Facebook, promosso nell’ambito di Agenda Digitale Ravenna e organizzato dalla cooperativa sociale Villaggio Globale. Ruolo essenziale in questo percorso è stato ricoperto dai cittadini ravennati amministratori o moderatori dei gruppi facebook della città, impegnati nella redazione di strumenti pratici per la gestione della realtà virtuale come spazio di confronto positivo.

Nell’incontro di lunedì si arriverà a concretizzare quel che è stato fatto in una sorta di netiquette condivisa tra tutti e sostenuta anche dal Comune. A decidere il tipo di sostegno e le modalità di collaborazioni future saranno gli stessi amministratori durante la serata, alla presenza dell’assessore alla Smart City, Giacomo Costantini.

Diversi gruppi si sono presentati ai precedenti incontri raccontando che, spesso nati e cresciuti attorno ad una tematica prevalente, i gruppi Facebook di Ravenna si sono poi caratterizzati per essere “usciti dai nostri smartphone” per sperimentare momenti di socialità vera e propria. Si sono conosciuti tra di loro, amministratori e moderatori di diversi gruppi di Ravenna, e hanno discusso circa le possibili regole condivise da adottare e far rispettare in uno spazio virtuale cortese, favorevole al dialogo e al confronto; hanno redatto una sorta di lista di buone pratiche per il ruolo di amministratore, nel rapporto con gli altri componenti del gruppo.