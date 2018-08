La cantante cervese Sara Dall'Olio si aggiudica il Grand Prix in Macedonia

Continuano i successi della cantante cervese Sara Dall’Olio che, dopo essersi aggiudicata il Grand Prix a Bucarest, Petrich, Velingrad, Belgrado e Sofia, ha conquistato anche la Macedonia aggiudicandosi il titolo di vincitrice assoluta della 19esima edizione dell’International Music Festival “Tra la la” di Ohrid e Bitola. Si tratta di uno dei festival canori più importanti d’Europa, al quale hanno partecipato ben 105 concorrenti provenienti da 18 Paesi europei, che sono stati giudicati da ben 19 giurati di alto livello.

Il concorso si divideva in 3 gare: la prima in lingua madre nella quale Sara si è esibita col brano “Come saprei” di Giorgia, la seconda in lingua straniera nella quale ha eseguito “Woman in love” di Barbara Streisand e quest’anno per la prima volta all’interno del contest è stata inserita la terza gara che prevedeva l’esecuzione di un brano della colonna sonora di un film; in questa occasione Sara ha conquistato pubblico e giuria con un’interpretazione del celebre brano “I have nothing” di Whitney Houston dal film “The Bodyguard”. Al Galà di premiazione la giovane cantante cervese ha rieseguito il brano di Whitney Houston ottenendo la standing ovation ed è stata premiata dalla presidente di giuria, Ewa Bellomo, che oltre al trofeo le ha consegnato anche un premio in denaro del valore di mille euro. Sara parteciperà a eventi che si terranno nella sua amata Cervia: il 6 settembre infatti canterà come ospite in Piazza Garibaldi e si sta preparando per altri eventi canori nella zona.