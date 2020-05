La cantante Sara Dall'Olio nella giuria del concorso "Eurovision online"

Sabato 16 maggio alle 18.00, durante la diretta dell’Eurovision online, sarà trasmesso il video della cantante cervese Sara Dall’Olio che in qualità di giurata assegnerà il punteggio massimo (12 punti) al suo cantante in gara preferito. La diretta potrà essere seguita accedendo dal link che si trova sulle pagine ufficiali dell’Eurovision online presenti su tutti i social.

Sara è stata scelta in qualità di giurata in quanto finalista nel 2014 dello Junior Eurovision Song Contest a Malta, membro della girl band “The Peppermints” in rappresentanza della Repubblica di San Marino. A maggio 2015 la cantante cervese si è esibita in qualità di special guest al party ufficiale dell’Eurovision Song Contest a Vienna. Dal 2016 la carriera di Sara è proseguita con numerosi successi internazionali in tutta Europa e a ottobre 2019 ha conquistato anche New York vincendo il Grand Prix. Dopo il successo ottenuto col suo primo brano inedito “Dimenticarmi di te” di Luca Medri e Alberto Pepoli, col quale ha partecipato al Festival di Castrocaro ed area Sanremo, ha vinto un Music Award a Montecarlo come miglior brano inedito, si è classificata seconda alla finale internazionale del festival “Way to stars” a San Pietroburgo e ha vinto il concorso del maestro A. Valsiglio “Giulietta loves Romeo” aggiudicandosi la realizzazione di un videoclip del brano, nei giorni scorsi è stato pubblicato su tutte le piattaforme online il suo secondo brano dal titolo “Stringimi così”, scritto e prodotto da Marco Giorgi fondatore e A & R dell’etichetta Yourvoice Records. Il prossimo 20 maggio alle 19.00 Sara verrà intervistata da giornalisti spagnoli dell’Eurovision in una diretta Instagram sulla pagina “BravoEurovision” che sarà poi pubblicata nel loro canale YouTube.