La cantante Sara Dall'Olio presenta il suo video girato a Cervia

Martedì la cantante cervese Sara Dall’Olio sarà ospite al Teatro Ristori di Verona, dove si terrà la seconda edizione del concorso “Giulietta loves Romeo” del maestro Angelo Valsiglio. Durante la serata Sara presenterà ufficialmente il videoclip del brano “Dimenticarmi di te” di Luca Medri e Alberto Pepoli, che si aggiudicò vincendo la scorsa edizione all’auditorium di Verona.

Grazie all’autorizzazione del sindaco di Cervia Luca Coffari e del Presidente del parco della Salina di Cervia Giuseppe Pomicetti, il videoclip è stato girato nei mesi scorsi dalla troupe di Radio Italia Vision in alcune delle zone più caratteristiche della città e tra queste non poteva certamente mancare l’incantevole panorama delle Saline e della Darsena con gli splendidi giardini di piazzale Artusi e della Torre San Michele. Il 1 marzo alle 16.30 ci sarà la presentazione radiotelevisiva con intervista a Sara in diretta su Radio Italia Vision Fm 97.0 e 103.9 ed in streaming sul canale 666 del digitale terrestre, alla quale seguirà una lunga promozione. Tra poche settimane Sara inizierà un nuovo tour internazionale che avrà come prima tappa la splendida città di Sofia, in Bulgaria, nel frattempo si dedicherà anche ad altri progetti musicali.