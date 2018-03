La Casa della Musica diventa 'maggiorenne': tutte le sue attività

La Casa della Musica di Faenza a marzo compie 18 anni. Era infatti il 12 marzo del 2000 quando la Casa della Musica in via San Silvestro 136, a due passi dalla Parrocchia di San Silvestro, veniva inaugurata con intervento dell'allora sindaco Casadio e dell'assessore Ronchini e dei rappresentanti dell'Associazione Rumore di Fondo. Durante l’anno è stata utilizzata per oltre 1000 ore di sala prove da circa 50 tra artisti e band, mentre viene utilizzata stabilmente dal Teatro Menoventi per le sue prove e i suoi laboratori di innovazione teatrale; è inoltre un centro di diffusione di culture del ballo interetnico con la presenza di diverse scuole di ballo e cultura della pace e dell’integrazione.