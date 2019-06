La Casa delle Donne sta "Con la capitana Carola": esposto uno striscione sul balcone

E' partita giovedì una sottoscrizione su Facebook a favore di Carola Rackete, capitano della nave Sea Watch che ha infranto il divieto del ministro Salvini di entrare in acque territoriali italiane per sbarcare a Lampedusa i 42 migranti che si trovavano da 14 giorni a bordo della nave della ong. “Sono responsabile per le 42 persone salvate in mare e che non ce la fanno più. Le loro vite sono più importanti di qualsiasi gioco politico", aveva detto il capitano Rackete in un’intervista a Repubblica.

"Siamo profondamente grate alla giovane e coraggiosa Carola Rackete, perchè dà a tutte e tutti noi una testimonianza straordinaria della forza dei valori dell’umanità coniugati ai valori del diritto - commentano dalla Casa delle donne di Ravenna - La capitana, come Antigone 2500 anni fa, ha disobbedito alla legge di un potere maschile arrogante, cinico e disumano per obbedire a una legge superiore, iscritta nella natura dell’essere umano, peraltro recepita dalla civiltà giuridica moderna. Consapevole delle gravi sanzioni a cui va incontro, la capitana ha compiuto un atto non-violento di obbedienza al diritto che fa emergere l’illegalità del divieto strumentale alle navi delle ong di salvare vite in mare. Ci riconosciamo nel linguaggio di senso, semplice e chiaro di questa giovane donna che sa di essere nel giusto a fronte del linguaggio violento, vendicativo, sprezzante del Creonte italiano che sbeffeggia una donna salda al timone da settimane che ha come priorità quella di far sbarcare 42 persone salvate in mare. Anche Giorgia Linardi, giurista, esperta di migrazioni e diritti umani, referente per l’Italia e portavoce della ong Sea-Watch è salda nel rispondere a scherno e insulti sessisti: “Quando vengono attaccati i diritti di qualcuno, sono quelli di tutti a essere a rischio. Voglio poter dire ai miei nipoti, un giorno, che mentre tutto ciò accadeva non mi sono girata dall’altra parte". Ci riconosciamo nell'umanità di chi aspetta e dorme sui sagrati delle chiese o davanti alle prefetture con i cartelli “fateli scendere”, “porti chiusi alle armi, porti aperti alle persone”".

La Casa delle donne ha esposto un cartello sul balcone della sede di via Maggiore con scritto “Con la capitana Carola” e ha contribuito con una donazione alla raccolta fondi per far fronte alle spese legali che la Sea Watch dovrà sostenere.