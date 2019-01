La casa di produzione di 'Gomorra' cerca attori a Ravenna per una nuova serie tv

Cattleya, casa di produzione indipendente italiana nota per titoli come “Suburra”, “Gomorra” e “Tutto può succedere”, apre a Ravenna le selezioni per una nuova serie televisiva di prossima realizzazione. I volantini con le informazioni stanno circolando per la città in queste ore.

Per interpretare i ruoli da co-protagonisti si ricercano ragazzi e ragazze che dimostrino un’età tra i 18 e i 21 anni. Gli interessati si dovranno presentare presso Il Palazzo del Cinema e dei Congressi, in Largo Firenze 1, lunedì 4 e martedì 5 febbraio, dalle 13:00 alle 18:00. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un accompagnatore maggiorenne autorizzato, con documento che ne attesti la regolare e legale responsabilità. Chi è interessato, ma impossibilitato a presentarsi in tali date può inoltrare una presentazione o un curriculum, alllegando due foto (primo piano e figura intera) a castingcattleyaemiliaromagna@gmail.com. Sarà in questo caso la produzione a contattare i candidati ritenuti idonei.