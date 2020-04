La "cassetta contadina" si prenota o si ritira a domicilio al mercato di "Campagna Amica"

Questa settimana il Mercato Coperto Contadino di Campagna Amica, in via Canalazzo 59, sarà aperto regolarmente venerdì 24 aprile (dalle 14.30 alle 19), ma rimarrà chiuso sabato 25 aprile per la Festa della Liberazione. Come sempre, durante gli orari di apertura, gli accessi saranno contingentati nel rispetto delle linee guida Codiv-19.

Sono sempre attivi i servizi per fare la spesa da casa tramite le opzioni "Prenota e ritira", che consente di ordinare comodamente la spesa per poi ritirarla senza attesa direttamente al mercato, e “Ordina e te la portiamo noi!”, che permette di ricevere la spesa direttamente al proprio domicilio. Per informazioni relative a prodotti, prezzi, tempi di consegna e costi, contattare via Whatsapp il numero 3478638450. Il lunedì mattina, dalle 10 alle 12, si ricevono gli ordini via Whatsapp per i ritiri della spesa al mercato del martedì, mentre il giovedì, sempre con gli stessi orari e modalità, si ricevono ordini per ritiri e consegne a domicilio del venerdì pomeriggio e del sabato mattina.

Gli agricoltori locali aderenti alla rete Campagna Amica hanno inoltre promosso insieme a Coldiretti Ravenna l’iniziativa solidale “Spesa sospesa del contadino”, attraverso la quale ogni cittadino-consumatore può contribuire direttamente all'acquisto di prodotti (ortaggi, frutta, carne, pasta, pane e biscotti) che saranno poi distribuiti alle famiglie in difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria e sociale innescata dall'epidemia Covid-19. Le modalità per effettuare donazioni sono due: con una libera donazione al momento dell'ordine per ritiro o domicilio oppure effettuando un versamento sul conto corrente attivato da Fondazione Campagna Amica: IT43V0200805364000030087695 (indicando come causale: 'Spesa Sospesa, nome cognome e indirizzo completo di residenza). Il Mercato, insieme a tutte le aziende agricole Campagna Amica della provincia che hanno attivato la consegna a domicilio, sono presenti anche sulla app Campagna Amica che aiuta a sapere da dove viene quello che portate in tavola.