La centrale Enel Teodora di Porto Corsini s'illumina col tricolore

Un tricolore risplende nel buio della notte come segno di vicinanza, spirito di unione e speranza. La centrale Enel Teodora di Porto Corsini è da ieri illuminata con i colori della bandiera italiana e lo resterà per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Come per molti altri edifici nel mondo e sedi istituzionali italiane, illuminando con il tricolore un impianto nel quale viene prodotto un bene essenziale, quale l’energia elettrica, il gruppo Enel vuole rimarcare lo spirito coeso e unitario con cui l'intero paese sta lottando contro il Coronavirus.

