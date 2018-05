La "Cervia che verrà": nuovi parcheggi, aree verdi, rotonde e piste ciclabili

Procede il lavoro connesso all’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali di Cervia: Psc e Rue sono stati adottati con Del. di C.C. 15/2017 e adesso gli uffici stanno esaminando le osservazioni pervenute e predisponendo la documentazione per l’approvazione finale. E' stata predisposta secondo le logiche e le metodologie delineate nella nuova legge Urbanistica Regionale, L.R. 24/2017, che traguarda obiettivi di riduzione del consumo di suolo attraverso la promozione del riuso e della rigenerazione urbana. E’ infatti volontà dell’amministrazione comunale collaborare con la Regione e la Provincia al fine di fungere da ente sperimentatore per arrivare all’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, introdotto dalla nuova legge, nel quale confluiranno in sostanza in contenuti di Psc e Rue. In tal senso a inizio anno il Comune di Cervia ha siglato un protocollo di intesa con Regione e Provincia.

"Contestualmente a Psc e Rue - spiegano il sindaco Luca Coffari e l'assessore Natalino Giambi - abbiamo predisposto il Documento Programmatico per la Qualità Urbana, che individua il progetto di città pubblica e prefigura Cervia come Città resiliente, determinando gli obiettivi prioritari da perseguire attraverso la trasformazione edilizia e urbanistica sul territorio. Vogliamo promuovere interventi con aspetti di rilevante interesse pubblico per la collettività, perseguendo obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, sia nella programmazione degli interventi, sia attraverso azioni di riqualificazione dei tessuti esistenti privilegiando un processo di miglioramento ambientale/paesaggistico di valorizzazione degli elementi di identità del territorio, di miglioramento della viabilità locale e potenziamento del sistema dei servizi ed incremento della sicurezza. Per il raggiungimento di tali obiettivi isulta fondamentale il sostegno dei privati. Alcuni privati hanno infatti inoltrato osservazioni agli strumenti adottati proponendo la stipula di accordi ai sensi dell’art. 11 della L.R. 241/1990. Le proposte di accordo, muovendo dal principio della perequazione urbanistica, individuano un “contributo di sostenibilità” a favore della costruzione della città pubblica, declinato nella cessione di aree o in alternativa nella realizzazione di opere e/o nel concorso economico alla realizzazione di dotazioni territoriali. Naturalmente l’efficacia dei contenuti degli accordi è demandata al momento dell’approvazione del Pug, momento in cui le nuove previsioni urbanistiche comunali entrano definitivamente in vigore a sostituzione della precedente disciplina dettata dal Prg: successivamenteall’approvazione del Pug i privati, entro termini stabiliti negli accordi, dovranno procedere alla stipula della convenzione connessa alla realizzazione degli interventi o alla presentazione dei permessi costruire, pena la decadenza delle relative previsioni e la riconversione a terreni agricoli delle aree interessate. Tali limiti temporali consentono da un lato di procedere celermente alla realizzazione di opere di importante interesse pubblico, dall’altro assicurano all’amministrazione il coinvolgimento dei soli privati realmente interessati ad attuare le previsioni in tempi brevi".

I piani

Scheda b – Pinarella, Via Ovidio e Scheda c – Pinarella, Via Petronio: strada di collegamento intraquartiere sul versantevia Pinarella-via caduti con ampliamento del parcheggio. I presenti accordi prevedono l’insediamento di una potenzialità edificatoria, a fronte della cessione ed attrezzamento del 50% della superficie territoriale e sono finalizzati alla realizzazione di un parcheggio pubblico in continuità con il parcheggio esistente in prossimità di via Plauto e di opere pubbliche da destinare a verde e parcheggi, nonché alla realizzazione di un tratto di viabilità sul prolungamento di via Ovidio e del collegamento stradale tra Via Tacito e via Petronio, a ricucitura del tessuto viabile esistente.

Scheda d – Tagliata, Viale Abruzzi. Cessione di area al comune di fronte alla struttura pubblica " condominio solidale" per parcheggio ed orti urbani. Il presente accordo prevede l l’insediamento di una potenzialità edificatoria minima, a fronte della cessione del 50% della superficie territoriale, nonché della realizzazione, in parte dell’area prevista in cessione, di attrezzature e spazi collettivi ed è finalizzato all’acquisizione al patrimonio comunale di un area in prossimità dell’ex colonia Pantera Rosa, ubicata a Tagliata, la cui struttura è ad oggi utilizzata per finalità sociali; tale area potrà essere utilizzata per la realizzazione di opere pubbliche parcheggi e/o verde o per altre attività di interesse sociale (orti e giardini urbani).

Scheda e – Tagliata, Via Puglie e Scheda f – Tagliata, Via Puglie: realizzazione a carico del privato della rotonda tra via Puglie e via Pinarella. I presenti accordi prevedono l’insediamentodi una potenzialità edificatoria corrispondente a 0,18 mq/mq, a fronte della cessione ed attrezzamento del 50% della superficie territoriale e sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (verde e parcheggi) in prossimità di via Puglie, della viabilità di collegamento trasversale tra via Puglie e via Val Gardena e della rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra via Pinarella e via Puglie, consentendo una ricucitura del tessuto viabile esistente e l’incremento e miglioramento delle dotazioni territoriali della zona di Tagliata.

Scheda g – Pinarella, via Natta e Milano Marittima, viale Matteotti e Scheda h – Cervia,via Teti e Milano Marittima, viale Matteotti: realizzazione di un parcheggio all'ingresso di Milano Marittima nord con trasferimento delle aree edificabili. I presenti accordi prevedono la permuta di aree di proprietà pubblica, ubicate a Pinarella, in via Natta, e Cervia, in Viale Teti, e privata, ubicate a Milano Marittima, in viale Matteotti, con conseguente trasferimento della potenzialità edificatoria già riconosciuta ai privati a Milano Marittima, nelle aree di Pinarella e Cervia. L’attuazione delle previsioni degli accordi, prevedendo l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area ubicata a Milano Marittima, rientra nel più ampio progetto di riqualificazione dell’ingresso di Milano Marittima nord, zona che attualmente versa in condizioni di degrado ambientale e consente, infatti, di liberare un’area che, trovandosi in un contesto significativo dal punto di vista ambientale, può essere valorizzata in sinergia con la realizzazione di percorsi naturalistici di connessione tra la pineta e il mare. Nella zona di Pinarella è invece posta in carico ai privati la realizzazione di dotazioni territoriali (verde e parcheggi) che possono essere utilizzati oltre che dai residenti anche dai turisti vista la vicinanza alla zona balneare e di un percorso pedonale e ciclabile di collegamento tra via Pinarella e via Natta, a fronte della realizzazione di fabbricati residenziali.

Scheda i – Cervia, Piazzale Artusi e Pinarella, viaTito Livio: ampliamento del parcheggio dell'alberghiero. Il presente accordo prevede la permuta di aree di proprietà comunale, ubicate a Cervia, in Piazzale Artusi,e privata, ubicate a Pinarella, in via Tito Livio: l’attuazione delle previsioni dell’accordo consentel’acquisizione al patrimonio comunale di un’area ubicata a Cervia in posizione strategica in prossimità dell’Istituto alberghiero e nelle immediate vicinanze del centro storico e della zona balneare, che potrà essere utilizzata per l’ampliamento dell’adiacente parcheggio pubblico, a fronte del riconoscimento ai privati di una potenzialità edificatoria da realizzare nell’area di Pinarella che sarà ceduta loro dall’amministrazione comunale.

Scheda l – Savio, via Martiri Focaccia- cessione di aree al comune per realizzare attrezzature sportive e residenza convenzionata. Il presente accordo prevede l’insediamento di una potenzialità edificatoria minima, con contestuale attrezzamento di un quota di dotazioni territoriali (verde e parcheggi), a fronte della cessione di 1,5 ha di terreni ubicatiin adiacenza alle aree già di proprietà comunale di Savio: tali are potranno essere utilizzate dall’amministrazione in sinergia per la realizzazione di attrezzature pubbliche e edilizia residenziale sociale.

Scheda m–Pinarella, viale Europa Unita: nuova pista ciclabile, opere pubbliche idrauliche e acquedottistiche, parcheggi ed area camper. Il presente accordo prevede l’insediamento di una potenzialità edificatoria nell’area di Viale Europa unita di proprietà privata, a fronte della cessione ed attrezzamento del 50% della superficie territoriale, nonché in via anticipatadell’attrezzamento a parcheggio/area sosta camper dell’area di proprietà comunale e apista ciclabile delle aree lungo Viale Europa Unita, da via Tritone a Val Badia, garantendo il collegamento con la pista ciclabile di via Pinarella lungo via Val Passiria e via Calabria. L’accordo prevede in carico al privato anche la realizzazione di una serie di opere infrastrutturali funzionali alla risoluzione di alcune criticità relative alla zona di Pinarella, quali il potenziamento della condotta di acquedotto presente in via Val Badia e la realizzazione di due vasche di laminazione di circa 7000 mc nelle aree verdi comprese all’interno dello svincolo SS16 e Sp71bis.L’attuazione delle previsioni consente la realizzazione di parcheggi pubblici in viale Europa Unita, che possono essere utilizzati dai residenti e dai turisti vista la vicinanza alla zona balneare e al centro di Pinarella, nonché la realizzazione di un’area sosta camper e dei collegamenti ciclabili lungo viale Europa Unita che consentono di ricucire la rete ciclabile della zona di Pinarella, oltre alla realizzazione di importanti opere sulla rete infrastrutturaledei sttoservizi.

Scheda 16 e 18 - Pinarella, via malva sud. Ricucitura di viabilità residenziale. Gli accordi prevedono l’insediamentodi una potenzialità edificatoria corrispondente a 0,18 mq/mq, a fronte della cessione ed attrezzamento del 50% della superficie territoriale e sono finalizzati alla realizzazione di parcheggi e verde pubblici sulla via malva sud e della viabilità di collegamento tra via Malva Sud e via Verbano, al fine di ricucire il tessuto urbano della zona di Pinarella che attualmente risulta parzialmente attuato.