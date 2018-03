La chiamata alle Onlus della Maratona città d'arte 2018

Per il 2018 la Maratona di Ravenna Città d'arte, che si svolgerà domenica 11 novembre, rilancia i suoi progetti di charity con un nuovo "Progetto Onlus": le porte dell'evento sportivo si apriranno per tutte le organizzazioni no profit e onlus del terzo settore che vorranno aumentare la propria visibilità attraverso il canale messo a disposizione dal "contenitore Maratona".

Obiettivo di tutte le onlus che vorranno partecipare sarà quello di coinvolgere i propri sostenitori nelle gare: l’organizzazione interessata si dovrà proporre come punto di iscrizione per la Good Morning Ravenna 10 chilometri, luogo che verrà comunicato sul sito dell’evento, poi sarà suo compito sensibilizzare gli aderenti all’atto di iscrizione. Gli altri passi necessari saranno quelli di promuovere il proprio status di charity partner della Maratona di Ravenna e realizzare una campagna promozionale attraverso i rispettivi canali informativi e verso il pubblico affine, non necessariamente sportivo. Raccogliendo le iscrizioni le onlus potranno trattenere parte della quota incassata da utilizzare necessariamente per un fine specifico. Il primo passo per divenire "Onlus Partner" della Maratona sarà l’invio della richiesta alla mail comunicazione@maratonadiravenna.com, poi si procederà a compiere tutti gli altri passi sino a giungere alla creazione di un proprio gruppo di sostenitori e al lancio di una sfida solidale raggiungibile.