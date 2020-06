La Classense riapre la sala per lo studio: ma solo su prenotazione e a turni

Gradualmente la biblioteca Classense torna a offrire spazi e servizi. Da martedì ha riaperto, su prenotazione e in via sperimentale, la Sala Malkowski per lo studio e la consultazione. Per garantire il necessario distanziamento i posti studio disponibili sono 30. L’orario del servizio prevede 2 turni giornalieri: 9-13 e 14-18 (tra le 13 e le 14 la sala andrà liberata per permettere la sanificazione), per prenotare si può chiamare il numero 0544482115 dal martedì al sabato dalle 9 alle 18.

