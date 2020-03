La commemorazione della tragedia della Mecnavi si fa in streaming

Venerdì 13 marzo, in occasione della 33esima commemorazione della tragedia della Mecnavi, in ottemperanza alle misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus non si svolgerà la tradizionale cerimonia pubblica ai piedi dello scalone del Comune, in piazza del Popolo.

In alternativa, dopo la deposizione di corona alla lapide in ricordo delle vittime, dalle 10 alle 11, sarà realizzato un momento di ricordo e riflessione, a porte chiuse, in collegamento streaming dalla sala del consiglio comunale, visibile sul sito del Comune di Ravenna (http://bit.ly/streaming-comunera) e sulle pagine Facebook del sindaco Michele de Pascale e del Comune di Ravenna, che verrà seguito anche dagli studenti delle scuole superiori di Ravenna, nell'ambito delle attività didattico-formative.

Oltre al sindaco Michele de Pascale porteranno i loro saluti il sindaco di Bertinoro Gabriele Antonio Fratto e Costantino Ricci, segretario generale della Cgil di Ravenna, a nome delle tre confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil; a seguire Alessandro Luparini, storico e direttore della Fondazione Casa di Oriani svolgerà una video-lezione, ricostruendo la tragedia che si consumò a bordo della motonave gasiera Elisabetta Montanari il 13 marzo 1987 e che costò la vita a 13 lavoratori rimasti asfissiati.

“In queste giornate per tutti difficili – dichiara il sindaco Michele de Pascale - ritengo che l'occasione possa rappresentare per la nostra comunità una riflessione importante sul tema della sicurezza sul lavoro, approfondendo un momento particolarmente significativo della storia di Ravenna”.