La concessionaria mette a disposizione un furgone per la consegna dei farmaci

La concessionaria e officina autorizzata Mercedes-Benz De Stefani di Ravenna, ha messo a disposizione un furgone Vito per potenziare il servizio pronto farmaco a Ravenna, coordinato da Auser in collaborazione con Comune e Azienda Sanitaria. Grazie a questo generoso gesto l’Associazione avrà a disposizione un ulteriore mezzo per poter raggiungere i cittadini più colpiti dall’emergenza in atto, rendendo ancora più efficace il lavoro dei tanti volontari che ogni giorno regalano il proprio tempo e le proprie energie. Mirella Rossi, Presidente di Auser Ravenna, ha dichiarato che: "è un gesto di grande sensibilità e solidarietà, che dimostra quanto la comunità ravennate, di fronte alle emergenze, si stringa compatta sui bisogni delle persone. A nome di Auser ringrazio davvero di cuore la Direzione della concessionaria per questa dimostrazione di sostegno e di fiducia nella nostra associazione, che esprime da anni, in tutto il territorio nazionale, alti valori di solidarietà e impegno civile".

Andrea Barbera, Direzione Commerciale De Stefani ha poi aggiunto che: "siamo noi che ringraziamo Auser e tutti i volontari per questo servizio, ci sono cose che contano e cose che contano un po’ meno, noi non abbiamo fatto niente di particolare, facciamo parte di questa comunità e questo era semplicemente il minimo; speriamo di ripartire prima possibile, ne abbiamo tutti bisogno". Michele De Pascale, Sindaco di Ravenna ha concluso con "un ringraziamento sincero a nome mio e di tutta la nostra comunità alla concessionaria Merceses-Benz De Stefani di Ravenna per il generoso gesto, che in questo momento di straordinaria complessità, rappresenta non solo un importante sostegno concreto all’associazione Auser e ai volontari che ogni giorno sono in prima linea nel portare aiuto ai cittadini, ma l’ulteriore conferma che Ravenna ha un cuore grande e conosce il valore dell’altruismo e della solidarietà".