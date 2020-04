La consulta e l'associazione mettono in vendita mascherine e gel sanificante

Grazie all'idea e alla collaborazione tra la consulta di Bizzuno, l'associazione Bizzuno Insieme e Crai di Bassi Gianluca, da lunedì 20 aprile si possono trovare in vendita a Bizzuno mascherine chirurgiche e gel sanificante mani presso la Crai locale. "Abbiamo pensato fosse un servizio necessario che a Bizzuno mancava e ci siamo impegnati per cercare i prodotti e identificare un punto vendita di facile fruibilità per tutti - spiegano dal Comune - Non solo è molto importante averli disponibili a Bizzuno, senza perciò dover andare appositamente in una farmacia fuori Bizzuno, ma l'accordo prevede di averli a prezzo di costo. Mascherine e gel saranno quindi venduti a prezzo di fabbrica e senza alcun ricarico o rincaro. Le mascherine sono in confezione da due pezzi e saranno consegnate in quantità calmierata e moderata in modo da dare a tutti la stessa possibilità di trovarle. La consulta di Bizzuno ha scelto di istituire questo servizio per consentire a tutti i cittadini di trovare i dispositivi di protezione individuale quando ne hanno necessità per tutto il periodo dell’emergenza".

