La cooperativa che offre ai propri lavoratori un corso per "ridurre lo stress"

La cooperativa sociale Zerocento, che gestisce servizi socio-sanitari-assistenziali ed educativi e conta oltre 500 lavoratori fra soci e dipendenti, all'interno del proprio progetto di welfare aziendale intraprende un percorso di "riduzione dello stress" per i propri lavoratori attraverso la pratica della consapevolezza. Saranno otto gli incontri di gruppo che si terranno in cooperativa condotti da Manuela Galassi, istruttrice Mindfulness based stress reduction, presso l’associazione italiana Mindfulness (Aim).

"Ma in un senso particolare, che si riferisce a una esperienza diretta, un modo per entrare in contatto con ciò che succede dentro e fuori di sè, un modo per prendersi cura del corpo e della mente sviluppando la capacità di stare nel presente - spiegano dalla cooperativa - Un metodo sistematico per gestire lo stress, la sofferenza e il disagio affrontando, al contempo, le sfide della vita quotidiana. La meditazione Mindfulness si basa sostanzialmente su esercizi di respiro consapevole e attenzione alle sensazioni del momento. La ricerca scientifica ha dimostrato che questa pratica porta significativi benefici alla salute riducendo ansia, agitazione, inquietudine, depressione, disturbi del sonno, dell’attenzione e diversi disturbi fisici. Il contesto lavorativo può essere una fonte di stress per diversi motivi: l’entità dell’impegno richiesto o il rispetto dei tempi, la gestione delle relazioni con i colleghi, le aspettative che ciascuno ha nei confronti di se stesso, degli altri e della cooperativa. Il significato del lavoro nella vita di ciascuno e la motivazione verso la professione sono caratteristiche che, a lungo andare, possono essere compromesse. Partendo dal presupposto che lo stress in ambito lavorativo non si può eleminare, cerchiamo di aiutare i soci lavoratori a fronteggiarlo meglio e a ridurre l’impatto che questo può avere sulla qualità del lavoro e della vita in generale".