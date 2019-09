La cooperativa compie 60 anni e inaugura la nuova sede

La Cooperativa Facchini Faenza “Cff” nasce nell’ agosto 1959 e sabato 21 settembre ha festeggiato i 60 anni di attività inaugurando la sua nuova sede a Faenza, in via Galilei 35, alla presenza dell’Amministrazione Comunale faentina. La Coop. Facchini si estende in una superfice di 14.000 metri di spazio di cui 3.500 coperti, con un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro.

Nel 1959 inizia la propria attività come azienda specializzata in facchinaggio presso la Stazione ferroviaria faentina con personale altamente qualificato nella movimentazione merci: fin dalla sua fondazione si è sempre evoluta, diventando un’azienda di servizi legati alla logistica. Ad oggi conta 150 persone tra dipendenti e soci e sono stati fatti molti investimenti in attrezzature, automezzi e nella formazione del personale, sia socio che dipendente, permettendo alla Cooperativa di certificarsi, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, SA 8000; il fatturato complessivo è di circa 9 milioni di euro.