La cooperativa dona 70 bottiglie d'olio alla Caritas

La Caritas zonale “Madonna del Monticino” nelle persone di don Elvio, don Mirco e i membri del consiglio ringrazia la disponibilità dell’azienda Cab soc. coop. agricola Terre di Brisighella - nella persona del presidente Sergio Spada - per la donazione di 70 bottiglie d’olio per le famiglie in difficoltà.

"Un prodotto di alta qualità del nostro territorio che sarà apprezzatissimo soprattutto dalle famiglie con bambini piccoli e anziani per la preparazione di pappe o diete specifiche", afferma Francesca Galassini, punto di riferimento della Caritas che, dopo aver contattato direttamente il presidente Sergio Spada, lo ringrazia per la disponibilità e velocità con cui si è attivato dimostrando un’attenzione per il territorio che aspettava solo di trovare un canale per diventare carità.

“Ci siamo anche resi conto che tante aziende del territorio non conoscono la presenza e l’esistenza della Caritas, che lavoro svolge, come opera e chi sono i referenti, e per questo abbiamo deciso di contattare direttamente tutte le aziende e informarle dei nostri progetti - continua la responsabile - Abbiamo capito l’importanza di comunicare, di raccontare quello che si fa perché così, sia chi ha bisogno, ma anche chi vuol donare sappia a chi rivolgersi. Quindi ancor grazie al presidente Spada, non solo per la donazione, ma anche per averci aiutato ad individuare un nostro limite che diventerà una nuova sfida per essere una comunità più attenta ai bisogni di chi ci è vicino".