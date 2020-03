La cultura non si ferma: le dirette live di Roberta Giallo, Alberto Bertoli e tanti altri

Da lunedì 16 marzo, alle 18, prosegue la striscia quotidiana a cura dell'Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna #laculturanonsiferma. Il palinsesto si arricchisce del nuovo format "I Live Mei" legato a #lamusicanonsiferma che tutti i giorni aprirà la programmazione presentando in diretta Facebook dalle ore 18:00 il ricco parterre degli artisti indipendenti ed emergenti dell'Emilia-Romagna.

Il programma della settimana, a cura di Giordano Sangiorgi del Mei, prevede le dirette, da lunedì 16 marzo, con la cantautrice Roberta Giallo e poi martedì 17 marzo con Fabrizio Taver Tavernelli, mercoledì 18 marzo con il folk rock di Eusebio Martinelli, giovedì 19 marzo con i grandi artisti on the road Spaccailsilenzio!, venerdì 20 marzo con il grande cantautore Alberto Bertoli, sabato 21 marzo con il pirotecnico Moreno Il Biondo, e domenica 22 marzo con la cantautrice Francesca Romana Perrotta al lavoro per un nuovo disco con Simone Cristicchi.



Inoltre durante tutta la settimana prosegue la programmazione dei videoclip degli artisti indipendenti ed emergenti emiliano-romagnoli, a cura del Premio Italiano Videoclip Indipendente del MEI.

Tra i nomi programmati nella sezione "Videoclip Indipendenti": Bullshit, Marianne Mirage, Tizio Bononcini mentre sono in preparazione i videoclip di Lovesick Duo, Overlogic, Banda POPolare dell'Emilia Rossa, Le Frequenze di Tesla, Fuximile, Misero Spettacolo, Monkey Swingers, Scala H, Le Braghe Corte, Nuju, Darma, Giorgia Montevecchi e tantissimi altri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per chi volesse, può inviare materiale in formato mp4 via wetransfer a: mei@materialimusicali.it e alla stessa mail è possibile prenotarsi per chi volesse fare una diretta live.