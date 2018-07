La Darsena unita contro l’abuso di stupefacenti: iniziativa dell'associazione "Mondo libero dalla droga"

Sabato sera alle 20,30 alla Darsena Popup, i volontari di Mondo Libero Dalla Droga divulgheranno gratuitamente materiale informativo sulle droghe e gli effetti dannosi che causano. "Conosciamo le diverse motivazioni di approccio al mondo delle droghe - esordiscono -: la noia, la mancanza di mete future, il voler apparire diversi o il per cercare di essere allegri, ma tutto questo ha una durata pari all’effetto del veleno che circola in corpo, dopodiché si scende ancora più in basso, e soprattutto si danneggiano le funzioni vitali del corpo e della mente. Nonostante sia risaputo che ogni anno la droga distrugge milioni di vite, anche i recenti eventi ci fanno capire che la cocaina, un tempo considerata la droga dei ricchi e ormai diventata a portata di tutti, è una delle droghe più pericolose, specie se consideriamo l’uso che se ne fa in concomitanza di altre sostanze quali: eroina, alcool, medicinali. L’unica speranza che ci resta è l’informazione, un approccio non violento ma efficace che permette ai giovani e non di tracciare la loro strada scegliendo il percorso più sano e costruttivo per il futuro. Per dare una maggior realtà di cosa fanno le droghe, ora è disponibile anche il nuovo documentario di 90 minuti, che accompagna e completa gli opuscoli della serie “La Verità sulle Droghe”. Ciascun capitolo del video offre una visuale approfondita di una specifica droga, raccontata da persone sopravvissute alla sua dipendenza". Si possono richiedere gratuitamente sia gli opuscoli che il documentario, scrivendo a loredanabos@gmail.com.