La decisione dell'Ausl: "Esami del sangue solo su prenotazione"

A partire da lunedì 8 giugno l'accesso agli esami di laboratorio, in tutti i punti prelievo dell'Ausl Romagna, avverrà solo su prenotazione. Lo rende noto l'Ausl Romagna, specificando che "non si eseguiranno più prelievi del sangue ad accesso diretto e nessun utente potrà presentarsi ai centri prelievo senza prenotazione. L'utente potrà prenotare per gli ambiti di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini tramite il Cuptel (Numero verde 800 002255) e, per il solo ambito di Ravenna, anche tramite Farmacup".

