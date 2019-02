La donazione degli organi al centro di un incontro in San Francesco

La Donazione, il percorso svelato è il tema dell’incontro pubblico in programma venerdì alle 20.30 nella Sala Oriani dell’ex Convento di San Francesco a Bagnacavallo. Scopo del convegno, organizzato dal locale Lions Club in collaborazione con Aido e Avis e con il patrocinio del Comune, è quello di dare una corretta e ampia informazione sia dal punto di vista scientifico che tecnico sul percorso delle donazioni nel senso più ampio: donazione e trapianto di organi e tessuti, ma anche donazione di midollo osseo e di sangue.

Relatori dell’incontro saranno Gabriela Sangiorgi, direttrice del Centro Riferimento Trapianti della Regione e Andrea Antognoni, capo Area Servizi al cittadino del Comune di Bagnacavallo. "La donazione rappresenta per i Lions un importante tema di studio distrettuale - spiegano gli organizzatori - e il Lions Club di Bagnacavallo con questa iniziativa intende sensibilizzare i cittadini sul tema, che riguarda fondamentali aspetti di civiltà e rispetto per la vita, oltre che di solidarietà. Un ruolo importante per il percorso delle donazioni è svolto dagli uffici anagrafe dei Comuni in quanto i cittadini, nel momento del rilascio o del rinnovo della carta di identità, possono indicare la propria volontà di donare, in caso di decesso, i loro organi o tessuti". La Sala Oriani è in via Cadorna 14.