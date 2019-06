La facoltà di Medicina arriva a Ravenna: "Occasione per rilanciare l'ospedale"

Gli esponenti del Partito repubblicano italiano Chiara Francesconi, capogruppo e presidente della Commissione consiliare Università, istruzione, sport e grandi eventi e Stefano Ravaglia, Segretario Comunale del Pri di Ravenna, apprezzano i primi passi compiuti da Ateneo, istituzioni pubbliche e Fondazioni Flaminia e Cassa di Risparmio per favorire l'insediamento a Ravenna del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

"Una scelta coraggiosa che completa l'assetto universitario di Ravenna e molto utile sia per le qualità formative che l'Università può innestare in una nuova generazione di medici, sia per l'insediamento di nuovi laboratori di ricerca e didattica che il nuovo corso di laurea vorrà offrire a studenti e personale medico che va nella direzione delle battaglie condotte dai Repubblicani e da Giannantonio Mingozzi nei suoi ruoli amministrativi a favore dello sviluppo del Polo ravennate, come ricordato anche nel recente convegno organizzato in occasione dei 30 anni di Università a Ravenna - spiegano gli esponenti repubblicani - Ma vogliamo sottolineare che questo nuovo arrivo deve essere l'occasione per l'Azienda Sanitaria di Romagna di sostenere appieno la crescita e il rilancio dell'Ospedale di Ravenna che potrà contare su giovani laureati e reparti di nuova concezione che le Cliniche Universitarie presenti in regione hanno saputo perfezionare a beneficio della città di sede; siamo convinti che le nuove strutture e l'arrivo di un Corso di laurea così importante e prestigioso per la sanità pubblica e privata saprà riportare il nostro ospedale ai livelli primari di competenza, autorevolezza ed efficienza al servizio dei cittadini che Ravenna merita".