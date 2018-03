La fontana si illumina di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo

L’amministrazione comunale di Cervia ha aderito alla Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo. La giornata si celebra ogni anno il 2 aprile ed è stata istituita dalle Nazioni Unite, affinché ci sia una sensibilizzazione di tutti sull’autismo, forma di comportamento comune a tante malattie rare note ed ignote, che rappresenta attualmente un gravissimo problema a livello mondiale. Si tratta di un evento internazionale, importante ed essenziale per sensibilizzare e combattere il pregiudizio verso l’autismo e per stimolare l’impegno per il miglioramento dei servizi e per la promozione della ricerca. Molti monumenti del mondo si illumineranno di blu, il colore dell’autismo, per sensibilizzare l’opinione pubblica e testimoniare la vicinanza della cittadinanza alle persone con autismo e alle loro famiglie e la partecipazione delle città. L’amministrazione comunale ha aderito alla giornata mondiale e lunedì 2 aprile illuminerà di blu la fontana di Piazza Garibaldi.

"L’adesione a questa iniziativa è un gesto di sensibilità e attenzione, che deve accendere una luce sulla quotidianità di tali problemi spesso non sufficientemente considerati, ma che coinvolgono numerose persone e tante famiglie - commenta il sindaco Luca Coffari - Questa giornata è un'occasione importante per contrastare la mancanza di consapevolezza, l'ignoranza, il pregiudizio e il rifiuto di conoscere le situazioni difficili, e per confrontarsi con le diversità di altri, accettarle, e farle proprie. Un momento per contrastare le discriminazioni e per renderci consapevoli della realtà dell'autismo per quello che essa è davvero e rappresenta".