La gara per il Woodpecker va deserta: il Comune apre un nuovo bando

Dopo la precedente gara andata deserta, il Comune ci riprova, questa volta con un'offerta più "appetibile". È stato pubblicato il nuovo bando per l'apertura e il rilancio del Woodpecker, ex locale storico della Bassona. La durata del contratto è di 15+10 anni, con canoni progressivi da mille a tremila euro l'anno. Il bando, che scade il 22 marzo, spiega che l’immobile deve essere destinato a luogo multifunzionale e centro di esperienza dedicato all’espressione musicale, alla pratica artistica, allo svago culturale ed all’incontro informale che vige attraverso un palinsesto annuale di attività, iniziative ed eventi articolati in concerti e spettacoli, mostre ed esposizioni, degustazioni e tipicità, laboratori creativi, percorsi e natura.

"È un luogo unico e davvero magico - commenta il sindaco Luca Coffari - Si cercano idee e imprenditori disponibili a sognare con noi. Il Woodpecker nel futuro sarà ricompreso nel grande parco-pineta che unirà golf, tennis, benessere e tradizioni".