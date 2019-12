La gestione della Tari passa agli sportelli dell'Unione della Bassa Romagna

Dal 2 gennaio 2020 per i contribuenti Tari dei Comuni dell'unione della Bassa Romagna le richieste per attivazioni, cessazioni, variazioni, riduzioni/agevolazioni, rettifiche saranno gestite direttamente tramite gli sportelli territoriali presenti nel territorio. Per informazioni è possibile contattare il numero 054538468 o scrivere a sportellotari@unione.labassaromagna.it. Per informazioni su avvisi di pagamento emessi da Hera nel 2019 resta a disposizione il personale degli sportelli Hera.

Gli sportelli a disposizione degli utenti

Alfonsine, in Piazza Gramsci, n. 1 (2° Piano stanza 38-39) apre il 2° e 4° lunedì del mese dalle 9:30 alle 12:30;

Bagnacavallo in Piazza della Libertà 5 (Palazzo Vecchio 1° Piano) è aperto il 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 9:30 alle 12:30;

Bagnara di Romagna è sito in piazza Marconi 2 e riceve il 3° venerdì del mese dalle 9:30 alle 12:30;

Conselice si trova in Piazza Foresti 33-34 presso l’Urp, con apertura il 1° e il 3° mercoledì del mese dalle 9:30 alle 12:30;

Cotignola lo sportello è in Piazza Vittorio Emanuele II 31, e apre il 2° venerdì del mese dalle 9:30 alle 12:30;

Fusignano lo si può trovare in Corso Emaldi 115 con apertura il 1° e il 3° martedì del mese al medesimo orario;

Lugo lo sportello è in Piazza Trisi 4 ed è sempre aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 ed il martedì dalle 15:00 alle 17:00;

Massa Lombarda si trova in Piazza Matteotti 16 ed apre al pubblico il 2° e il 4° martedì del mese dalle 9:30 alle 12:30;

Sant’Agata sul Santerno lo si può trovare in Piazza Garibaldi 5, aperto il 3° lunedì del mese dalle 9:30 alle 12:30.