La giornalista ex pilota di rally Claudia Peroni a Cervia per la Mille Miglia

In occasione del passaggio nel cuore di Cervia, mercoledì sera, della leggendaria "Mille Miglia", l'inviata Mediaset Claudia Peroni si è recata nella città del sale dove ha cenato al bar-enoteca aperto da pochi giorni in via Mazzini "Le Colonne". La giornalista sportiva, infatti, ha un passato da ex pilota di rally.

Gallery