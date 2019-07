La Giunta in visita al parco acquatico dopo il cambio di proprietà

Sindaco e assessori di Conselice hanno fatto visita al parco acquatico Aquajoss venerdì: “Il fatto che Aquajoss abbia consolidato negli anni numeri e presenze è per noi molto positivo, perché ha contribuito non poco a fare di Conselice un polo attrattivo turistico, con un intrattenimento che si rivolge sia ai più giovani che alle famiglie - ha dichiarato il sindaco Paola Pula insieme agli assessori Gian Franco Fabbri, Raffaella Gasparri e Raffaele Alberoni - Per questo siamo grati alla precedente proprietà di Guidazzi Domenico e Cappelli Silvestro, che hanno dato al nostro territorio una azienda forte e dinamica, che ha creato posti di lavoro e indotto. Siamo anche consapevoli che il recente acquisto del Parco da parte del gruppo internazionale Dolphin Discovery, che gestisce 27 parchi nel mondo tra i quali in Italia un parco come Zoomarine, permetterà nuovo sviluppo e la possibilità di far crescere ulteriormente Aquajoss, inserendolo in un circuito forte di venti anni di esperienza. La nostra amministrazione sarà senza dubbio al loro fianco per valorizzare il nostro territorio e le nostre imprese".

“Abbiamo investito in AquaJoss perché siamo convinti della sua grande opportunità di sviluppo, che permetterà nei prossimi anni di farlo crescere in attrattivitá, numeri di presenze e posti di lavoro - aggiunge Renato Lenzi, Amministratore Delegato di Zoomarine Italia spa - E di far crescere il territorio, attraverso il suo indotto. Abbiamo trovato per questo progetto un concreto alleato nel sindaco Pula e nella sua giunta, cosa indispensabile per qualunque impresa come la nostra. Attraverso una continuativa collaborazione tra il Parco, l’amministrazione e le imprese del territorio potremo davvero dare un significativo contributo alla città, facendo rete e facendo conoscere le bellezze del territorio".