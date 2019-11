La Giunta in visita all'azienda che produce materiale antinfortunistico

La giunta di Sant’Agata sul Santerno ha fatto visita nei giorni scorsi all’azienda locale Antincendio Lughese, incontrando il proprietario Matteo Pasi. L’incontro fa parte dell’iniziativa “La buona impresa si vede dal mattino”, che prevede visite al tessuto imprenditoriale del territorio, dando così l’opportunità all’Amministrazione comunale di incontrare le attività economiche e confrontarsi con loro direttamente nella sede di lavoro. Le visite permettono inoltre di conservare un dialogo costruttivo per risolvere eventuali criticità.

Antincendio Lughese srl, situata in via Ricci Curbastro 54/56, è nata nel 1993 a Lugo e si è trasferita a Sant’Agata sul Santerno nel 2012. L’azienda, che conta quattro dipendenti, vende al dettaglio e all'ingrosso abbigliamento per protezione personale e scarpe antinfortunistica, ma effettua anche revisione e manutenzione di sistemi antincendio e stampa. Le imprese che desiderano essere visitate possono richiederlo presso la segreteria del Comune al numero 0545919900, oppure via mail a segreteria@comune.santagatasulsanterno.ra.it.