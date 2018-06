La Giunta incontra i ragazzi in partenza per la vacanza studio a Wexford

Mercoledì il sindaco di Lugo Davide Ranalli, insieme alla giunta, ha ricevuto in Rocca i ragazzi e le ragazze in partenza per una vacanza studio nella città gemellata di Wexford, in Irlanda, dove soggiorneranno dal 22 al 29 luglio. Sono 45 i partecipanti, la maggior parte dei quali studenti di scuole lughesi, ma provenienti anche da altri comuni; è presente anche uno studente di Pesaro. Una parte sono soci dell’associazione gemellaggi “Adriano Guerrini” che frequentano l’Università per adulti e alcuni genitori. A Wexford tutti frequenteranno il corso di inglese organizzato dal Slaney Language Center di Wexford e avranno sistemazione presso famiglie locali.

Ad accompagnare il gruppo saranno la vicepresidente dell’associazione “Adriano Guerrini” Elena Rignani e Claudia Zaffagnini. La vacanza studio è organizzata dall’associazione gemellaggi di Lugo “Adriano Guerrini”, in collaborazione con Slaney Language Center di Wexford. “Queste iniziative permettono ai nostri ragazzi di vivere uno scambio culturale e rinforzare i rapporti tra le due città - ha rimarcato il sindaco - È nelle nuove generazioni infatti che risiede il futuro dei gemellaggi e, in senso lato, di una Europa dei popoli unita e solidale”.