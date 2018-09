La Iena Nadia Toffa 'se la ride' in stazione a Godo: "Gli abitanti sono sicuramente soddisfatti"

E' stata pubblicata da poco ma è già diventata virale l'immagine postata mercoledì pomeriggio dalla Iena Nadia Toffa sulla sua pagina Facebook e Instagram. L'inviata del programma di Mediaset, infatti, ha scattato una foto mentre si trovava nella stazione di Godo, frazione di Russi dall'iconico nome, accompagnandola con un simpatico commento. "Qualcosa mi dice che gli abitanti di questo paesino sono soddisfatti, se la godono diciamo - scrive la Iena - lo so sono stupida ma mi fa riderissimo. Bella l’Italia anche per questo". "Beati loro - commenta tra i tanti Daniela - Come si chiameranno gli abitanti? Goderecci, goduriosi?".

La Toffa si lascia poi andare a una frecciatina nei confronti del trasporto pubblico ferroviario italiano: "Treno della speranza, non arriva più. 5 ore di sauna, come fanno i turisti? Ci odiano! Pensavo di arrivare in un paese evoluto invece dove arrivano? Nel caos". Nel giro di poche ore la foto ha ottenuto oltre 25mila "like" su Instagram e 4mila su Facebook, con centinaia di commenti divertiti.