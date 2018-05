La Lega Nord contro la tratta delle donne: "La prostituzione va regolamentata"

"Ben 11mila prostitute raggiunte dall'Unità di strada hanno denunciato di essere state vittima di sfruttamento. Ma non solo: addirittura 750 donne africane, ospiti dei Centri d'accoglienza della nostra regione, hanno dichiarato di essere vittime del medesimo crimine: questi i numeri emersi da un'informativa che l'assessorato alle Politiche di Welfare ha presentato mercoledì mattina alla Commissione Parità e Diritti delle persone". La denuncia arriva dal vicepresidente della Commissione Parità, il consigliere regionale della Lega Nord Daniele Marchetti, che spiega: "Si tratta di un fenomeno scandaloso e oggi inaccettabile per una società che vuole definirsi civile. I dati raccolti dal programma Oltre la strada, sistema integrato di interventi socio-sanitari nel campo della prostituzione, dello sfruttamento e della tratta di esseri umani, parlano chiaro: la prostituzione va regolamentata. Una regolamentazione che passa ovviamente dalla messa in campo di controlli più stringenti verso il fenomeno della prostituzione da parte delle forze dell'ordine, e che oggi rappresenta l'unica soluzione e argine alla deriva della tratta delle donne".

Per il consigliere leghista "è di tutta evidenza, alla luce dei dati esposti, come il “modello nordico” sostenuto dal Pd non stia producendo alcun effetto: la volontà di punire i clienti ma non chi si prostituisce, infatti, non sta portando ad alcun risultato significativo". "Sono drammatici i numeri relativi ai casi di sfruttamento di donne, per lo più nigeriane, ospitate nei centri d’accoglienza presenti sul nostro territorio - aggiunge l'altro membro leghista della commissione Parità, il consigliere regionale Andrea Liverani - E’ l’ennesima dimostrazione che dietro a una falsa accoglienza, spesso si nascondono traffici illeciti che dobbiamo in ogni modo contrastare e sconfiggere".