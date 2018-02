"La legalità mette le radici", i video degli studenti in onda in tv

Il progetto “La legalità mette radici” realizzato con le scuole di Cervia andrà in onda su Tv 2000 mercoledì 7 febbraio alle 19.30 con una durata di 25 minuti. Sono video realizzati dai ragazzi delle scuole del comune di Cervia nati dagli incontri e approfondimenti in aula organizzati dalla Polizia Municipale con la collaborazione della sezione ragazzi della Biblioteca "Maria Goia" e del formatore Michele Dotti. Il video che andrà in onda ha coinvolto non solo gli alunni che hanno fatto le interviste, ma tutta la società civile che affronta quotidianamente i temi della legalità come operatori del settore turistico, commercianti, forze dell’ordine, amministratori pubblici.

Il progetto, che ha avuto il contributo anche della Regione Emilia Romagna, si basa anche su una serie di azioni educative volte a coinvolgere attivamente gli alunni attraverso strumenti e linguaggi diversi: testimonianze, video e letture di brani in plenaria, oltre a laboratori con la classe singola, con lavori di gruppo, giochi, immagini sul tema della legalità. I ragazzi sono stati protagonisti attivi nella produzione del video e il comune di Cervia ha dato un contributo alla Cooperativa sociale Kaleidos (ente educativo) per la sua realizzazione che ha visto documentare le attività svolte nelle scuole durante i due anni scolastici. Il contenuto del video è stato condiviso e progettato insieme agli insegnanti della Scuola Ressi Gervasi lo scorso anno scolastico in uno specifico gruppo di lavoro.