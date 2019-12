La loro padrona è scomparsa: Simba e Poldo cercano una nuova famiglia per Natale

A Natale vorremmo essere un po' più buoni... perchè non farlo aiutando due teneri cagnolini? Simba, volpino di 15 anni, e Poldo, il suo buffo arruffato compagno di 8 anni, vivevano sereni assieme all’amata umana e mai avrebbero pensato di doversene separare. Ma il destino a volte gioca scherzi crudeli, e la loro amica umana non è più con loro... Sono rimasti soli nella casa vuota, e nonostante venga loro assicurato cibo e un riparo è urgente trovare al più presto una nuova famiglia.

Nonostante l’età non più verdissima, sono ancora entrambi arzilli e giocosi; molto socievoli, si avvicinano curiosi anche agli estranei in attesa di coccole ed attenzioni; Poldo è sterilizzato e non apprezza molto i gatti, mentre Simba va d’accordo con ogni animale. Abituati in appartamento, adorano anche giocare nel giardinetto e godersi passeggiate al guinzaglio. L’ideale sarebbe non spezzare il legame che li unisce e trovare una bella adozione di coppia. Gli interessati possono telefonare all'associazione Clama al 3398952135 per conoscerli e regalare loro un nuovo anno sereno. L’adottante potrà usufruire – per il nonnetto Simba - dei benefici previsti dal progetto “Adotta un nonno”.