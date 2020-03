Ha per titolo Cartoline di Parole la maratona di scrittura “nei giorni del coronavirus” che lo spazio culturale La Bottega dello Sguardo di Bagnacavallo propone, in collaborazione con il Comune, a tutti i cittadini.

Come fare? "Se siete in casa, ogni giorno – spiega Renata Molinari, responsabile della Bottega dello Sguardo – provate a scrivere in un massimo di dieci righe (meglio sette) quello che vedete dalla vostra finestra preferita o dalla vostra sedia/poltrona preferita. Se andate a lavorare, scrivete cosa vedete lungo la strada (alberi, case, gli altri...). Fatelo ogni giorno, se potete, bastano anche due righe, come nelle cartoline, non sappiamo quanto durerà, ma facciamolo con curiosità e cura dei particolari. Se lo fate alla stessa ora, tecnicamente l’esercizio può rivelarsi sorprendente, pur nell’apparente monotonia".

"Quando tutto sarà finito – conclude Renata Molinari – metteremo insieme queste cartoline e le racconteremo, finalmente assieme agli altri, per capire un po’ cosa è successo e cosa abbiamo trovato".

Gli scritti vanno inviati a info@labottegadellosguardo.it.