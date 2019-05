La mareggiata si "mangia" la spiaggia a Lido Adriano

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici particolarmente prolungati e violenti delle ultime settimane, nella zona sud di Lido Adriano - così come in altri lidi ravennati - si è verificata un'importante erosione della spiaggia. "Erosione che necessita di un intervento urgente - spiega il consigliere della Lega Massimiliano Alberghini, presentando un question time - A stagione ormai avanzata, infatti, esiste il rischio concreto di non riuscire a posizionare gli ombrelloni, o parte di essi, per mancanza di spiaggia (già non particolarmente estesa), rischiando di compromettere l’imminente stagione balneare. Visto che mi risulta sia stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Comune di Ravenna, si chiede al Sindaco e all’assessore competente gli esiti del sopralluogo effettuato, quali interventi si intendono realizzare e con quale eventuale tempistica, al fine di non compromettere ulteriormente la stagione balneare di molti operatori".

In foto: l'erosione a Lido di Dante