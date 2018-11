"La mia mamma è bellissima": i parrucchieri scendono in campo contro il cancro

È per tutte le donne che lottano che l’Istituto Oncologico Romagnolo ripropone anche per il 2018, in collaborazione con la piattaforma Idea Ginger, l’iniziativa di crowdfunding “La mia mamma è bellissima”: campagna di raccolta fondi a sostegno del Progetto Margherita e della fornitura di parrucche gratuite per quelle pazienti che affrontano l’effetto collaterale più temuto delle terapie, la caduta dei capelli.

La calvizie rappresenta una questione molto più che estetica. Sono tante le donne che temono più le terapie che potrebbero salvar loro la vita della malattia stessa, cosa che le rende meno collaborative nei confronti del percorso di cura, con effetti negativi su prognosi e qualità di vita. La caduta dei capelli rappresenta un momento difficile da accettare, che possiede ripercussioni sul benessere psico-emotivo: riflettersi allo specchio e vedersi calve significa guardare sé stesse e scorgere solo la malattia; identificare la propria persona con il cancro; perdere femminilità e identità.

Per questo è tanto importante, e tanto apprezzato, il Progetto Margherita. Fornire gratuitamente alle pazienti una parrucca e la consulenza di un parrucchiere volontario significa comprendere le loro paure ed essere al loro fianco. Il Progetto Margherita è uno dei servizi più richiesti: solo nella prima parte del 2018 ne hanno usufruito ben 239 donne, più di una al giorno. "Secondo un articolo comparso di recente su L’Espresso – spiega il Direttore Generale Ior, Fabrizio Miserocchi – il costo di una parrucca oncologica varia dai 500 euro per un modello sintetico a ben 1.500 euro per un toupet organico con capelli veri: un vero e proprio lusso, in un momento in cui la famiglia è gravata dal costo di terapie salvavita costose. Per questo il Progetto Margherita è tanto importante e per questo dobbiamo cercare di espandere la sua portata il più possibile: una donna non può vedersi costretta a scegliere tra la propria bellezza e una cena, una gita, tutte quelle piccole cose che dovrebbero rappresentare la normalità".

Il lancio della campagna di crowdfunding “La mia mamma è bellissima”, avvenuto lo scorso anno, era pensato proprio per far fronte alla crescente richiesta: l’obiettivo fissato, di 10.000 euro, serviva a fronteggiare i costi dell’apertura dell’iniziativa anche presso le sedi di Cesena e Imola, oltre a quelle di Forlì, Ravenna e Rimini. Il successo è stato tale che la somma ricevuta ha superato di gran lunga le attese: grazie alla generosità di ben 692 donatori, al termine della campagna sono stati quasi 27.000 gli euro ricevuti. Un risultato ottenuto anche grazie all’iniziativa dei parrucchieri del territorio, veri promotori dell’iniziativa. "Sono stati proprio loro i primi a chiederci di riproporre “La mia mamma è bellissima” anche nel 2018 – continua Miserocchi – d’altronde, i parrucchieri sono i primi ad avvertire l’esigenza di un servizio come il Progetto Margherita. Molti ci hanno raccontato di come le pazienti si rivolgano ai loro saloni non solo per tagliare in maniera radicale una chioma già minata dalle terapie, ma anche per dare una sistemata alle parrucche, quando non riescono a vedersele indosso. Si tratta di momenti delicati, che necessitano di spazi adeguati a proteggere il bisogno di privacy: un bisogno che un esercizio commerciale non può logicamente garantire. Il rilancio della campagna di crowdfunding anche per il 2018 sarà utile non solo a mettere a disposizione il Progetto Margherita a quante più donne che lottano contro il cancro, ma anche a rendere ancora più accoglienti e ospitali gli ambienti in cui avvengono gli incontri".

I parrucchieri di Ravenna e provincia che supportano il progetto

Parrucchieri Uomo Donna, via Falconieri 11

I Parrucchieri di Donati Denia, via Taro 3/5

Coiffeur Linea Lei, piazza D’Armi 83

Dacci un Taglio, via Sant’Alberto 60/A

Parrucchiera Donella Placucci, via Marche 36

Idea Donna, via dei Poggi 6

Immagin Hair Parrucchieri, via Battuzzi 63

Tonina Parrucchieri, via Redipuglia 62

Arte & Tecnica Parrucchieri, via di Roma 161

Emma Gatta Parrucchieri, via Boezio 22/A

Anna Ronconi Parrucchieri, via Portorose 37

Savorelli Marisa Parrucchieri, via Maggiore 69

M & G Nuova Era, piazza Giovanni XXIII 26/28

Cri Style, via Bacchetta 2, San Michele

Gianna Parrucchieri, via Sant’Egidio 7, Camerlona

Nives Parrucchieri, piazza della Resistenza 7, Alfonsine

Salone Milù, via Emaldi 26, Lugo

Karma Parrucchieri, via Romea Nord 277, Savio

Anthony Papa Parrucchieri, via Mentana 6, Lugo

Event Color, via Mazzini 39, Bagnacavallo

Oltre alle offerte direttamente in salone, chiunque potrà contribuire con una donazione online all’indirizzo https://www.ideaginger.it/progetti/la-mia-mamma-e-bellissima-2018.html. Anche quest’anno sono previsti dei premi per i donatori: le cosiddette “ricompense”, che spettano a chi aiuterà lo Ior a portare a termine con successo l’obiettivo. Tra esse, è confermata anche per il 2018 quella del messaggio lasciato alle pazienti che affrontano la loro battaglia, da inserire all’interno delle parrucche donate: una possibilità messa a disposizione per donazioni dai 75 euro in su, che ha dimostrato di essere molto apprezzata. Perché nessuno deve affrontare il cancro da solo: tanto meno una mamma.