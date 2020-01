La mobilitazione per chiedere il trasferimento di Matteo Cagnoni si sposta a Bologna

Non si ferma la lotta di Linea Rosa, Udi (Unione donne d'Italia), Dalla parte dei minori e Casa delle donne di Ravenna, che dal 29 novembre scorso hanno svolto ogni venerdì, davanti al carcere di Port'Aurea, un presidio per sollecitare una risposta del Dap competente all'interpello promosso il 29 novembre 2018 dalle legali delle prime tre associazioni, parti civili nel processo penale che, censurandone la legittimità sotto più profili, domandavano chiarimenti circa il trasferimento dal carcere della Dozza di Bologna a quello di Ravenna di Matteo Cagnoni, condannato all'ergastolo in primo e secondo grado per il femminicidio della moglie Giulia Ballestri.

"Il trasferimento avvenne il 25 novembre 2018 - proprio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - allorquando l'imputato era stato da qualche mese condannato in primo grado all'ergastolo e, da subito, ci mobilitammo per denunciare il netto contrasto della decisione con le disposizioni vigenti prescritte e previste per la gestione e i trasferimenti dei detenuti allo scopo di ottenere giustizia contro ogni privilegio e disparità di trattamento - spiegano le associazioni femministe - Volevamo ribadire la necessità dell'applicazione della legge senza alcuna discriminazione, per il rispetto delle vittime di femminicidio, di Giulia e dei suoi figli. Lo facemmo sia con l'interpello, che grazie alla promozione di una raccolta firme venne sottoscritto in pochissimo tempo da oltre 62.000 persone, sia con una fiaccolata silenziosa molto partecipata per le vie della città, che si concluse davanti alla casa circondariale di Ravenna. Non essendo giunta alcuna risposta all'interpello, seppure più volte sollecitata, abbiamo ripreso la mobilitazione attraverso un sit-in settimanale davanti alla casa circondariale di Port'Aurea (dove Matteo Cagnoni, oggi condannato all'ergastolo anche in sede di appello, continua a essere ristretto) e chiesto alla Presidente della Commissione d'inchiesta sul Femminicidio al Senato di intervenire sulla decisione dell'amministrazione penitenziaria - denunciandone il carattere discriminatorio e di soggettivo privilegio - chiedendone la revoca".

In attesa di ricevere una risposta dalla Presidente della Commissione, le associazioni non vogliono rimanere ferme: "Se quanto abbiamo fatto finora non è bastato, faremo di più - spiegano - Dopo il sit-in di venerdì 31 gennaio a Ravenna, saremo la mattina di lunedì 17 febbraio a Bologna davanti al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia per ribadire pubblicamente quello che già in due occasioni, il 29 novembre 2018 e il 22 luglio 2019, abbiamo richiesto senza ottenere alcuna risposta: essere ricevute per poter esporre le nostre motivate ragioni e conoscere quelle che hanno permesso l'adozione di una misura che riteniamo ingiustificata. Accompagneremo questa nostra nuova iniziativa con la richiesta a Deputate e Senatrici di fare proprie le nostre ragioni attraverso interrogazioni parlamentari o altre azioni politiche ritenessero opportune, su questa sconcertante vicenda. Ringraziamo le cittadine e i cittadini che ci hanno sostenuto in questi mesi e ci sostengono in questa nostra mobilitazione, che ha come unico scopo di affermare - come abbiamo sempre dichiarato - nè privilegi, nè disparità. Ancora per Giulia. Per una giustizia uguale per tutti e tutte. Per tutte le donne vittime di femminicidio".