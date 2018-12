La mostra natalizia dell'Ecomuseo del Sale in onda su Sky

“Ti racconto una cosa…del mio Natale”, la mostra partecipativa ideata dall’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia, sarà presentata all’interno del programma "L’Ora Solare" di Tv2000 condotto da Paola Saluzzi. La giornalista, ogni giorno, racconta vicende di vita quotidiana, storie personali di chi ha tracciato una nuova strada, di famiglie e di solidarietà. E’ in questo quadro che si inseriscono anche le realtà narrate all’interno della mostra “Ti racconto una cosa…del mio Natale” dove alcuni protagonisti sono stati intervistati per presentare gli oggetti in mostra e i ricordi più significativi legati a Cervia e alla propria idea di Natale. A Daniela Poggiali invece, il compito di raccontare come è nata l’idea di una mostra comunitaria e partecipativa e spiegare la filosofia dell’Ecomuseo di Cervia. Il servizio andrà in onda nella puntata del 24 dicembre alle ore 14, canale e 146 di Sky e canale 28 del digitale terrestre.