La Municipale controlla 300 veicoli: in tanti alla guida ubriachi o senza cintura

Tempo di bilancio per la Polizia locale dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna che, durante la stagione estiva, ha svolto ogni sabato notte un turno di lavoro straordinario dalle 23 alle 5. Il controllo è stato effettuato ogni volta da cinque agenti e un ispettore, con finalità mirate alla sicurezza stradale attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici come il targa system per il controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati o rubati, il test antidroga per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e l'etilometro per gli accertamenti alcolemici.

Ben trecento i veicoli fermati dagli operatori della Polizia locale e dieci le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza: in due casi è scattato anche il sequestro del veicolo in quanto il valore registrato dall’etilometro è risultato superiore a 1,5 grammi per litro. Durante i controlli, che a rotazione si sono svolti in tutti i nove comuni della Bassa Romagna, si sono accertate anche altre 16 violazioni al codice della strada, tra le quali il mancato uso della cintura di sicurezza da parte di adulti e dei sistemi di ritenuta per bambini, inottemperanza all’alt, circolazione senza la prescritta revisione tecnica e inefficienza dei dispositivi luminosi in orari notturni.