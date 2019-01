La Municipale ferma due manovali: erano impiegati "in nero" in un'impresa edile

La Polizia locale, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, durante la serata di lunedì ha proceduto a fermare un autocarro, constatando che alla guida vi era un cittadino albanese senza titolo di soggiorno. Impiegato come manovale insieme a un italiano che viaggiava al suo fianco, entrambi sarebbero risultati lavorare "in nero" presso una ditta di Ravenna operante nell’edilizia. Gli immediati controlli, effettuati direttamente in azienda, si sono conclusi con la denuncia dell’imprenditore all’Autorità giudiziaria per illecita occupazione di lavoratori. Denunciato anche il proprietario dell’immobile dove lo straniero irregolare risultava avere ottenuto alloggio.