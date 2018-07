La Municipale sequestra e confisca negozio ambulante di bibite e panini

Nella notte tra sabato e domenica gli agenti della polizia Municipale di Ravenna hanno proceduto al sequestro, ai fini della confisca, di un mezzo attrezzato per la vendita di prodotti alimentari quali bibite,piadine e panini farciti. Il veicolo si trovava nella zona di Punta Marina, lungo viale Colombo nei pressi di un noto locale, in contrasto con le normative sul commercio ambulante. Al titolare della licenza, che già in passato aveva violato le limitazioni, è stata anche elevata una sanzione da 1032 euro. Il provvedimento è arrivato in seguito a numerose precedenti segnalazioni riferite altresì alla sporcizia lasciata dai clienti dell'attività e alla pericolosità dovuta agli stessi avventori che occupavano in parte la sede stradale.