La Municipale setaccia le strade: 25enne trovata alla guida in stato d'ebbrezza

Nella notte tra sabato e domenica la Polizia Municipale di Ravenna ha effettuato servizi mirati di controllo del territorio per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Lungo la statale Adriatica gli agenti hanno sottoposto a verifiche una 25enne, residente in provincia di Bologna, risultata positiva all'assunzione di alcol, con un tasso alcolemico pari a oltre il doppio del consentito. Nei suoi confronti sono scattati i provvedimenti previsti: denuncia e ritiro della patente, ai fini della sospensione, con relativa decurtazione di punti mentre il veicolo è stato affidato a persona idonea alla guida, da lei indicata. Altre 32 persone sono state controllate, nel corso del medesimo servizio (25 conducenti e 7 passeggeri), e sottoposte preventivamente a pre-test qualitativo, con esito negativo.